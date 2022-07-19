رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل المغرب لبحث العلاقات الأمنية الثنائية

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تتناول اجتماعات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في الرباط موضوع التحالف الإقليمي لتحجيم النفوذ الايراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الأمور الأمنية الثنائية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح يوم أمس، أن كوخافي سيلتقي وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات الملكية المغربية الفريق أول بلخير الفاروق، ومسؤولين أمنيين آخرين.

ووصل كوخافي إلى المغرب، مساء الإثنين، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي: "تعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس الأركان إلى المغرب حيث تهدف إلى تبادل الخبرات، كجزء من الجهود لتوسيع مجالات التعاون العسكري بين إسرائيل ودول أخرى".

ووصف الجيش الإسرائيلي في تغريدة على تويتر الزيارة بأنها تاريخية لإسرائيل والمغرب.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء: "قال الجيش الإسرائيلي إنه استضاف وحدة كوماندوز مغربية في تمرين متعدد الجنسيات في يوليو/تموز 2021، وأقام علاقات عسكرية مباشرة مع الرباط في مارس/اذار 2022، واستضاف الشهر الماضي ضباط مغاربة كبار للاتفاق على برنامج عمل مشترك لمدة عام".

وأضافت: "منذ تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب في عام 2020، بدأ المسؤولون الإسرائيليون في القيام بزيارات تاريخية أولى إلى المملكة".

وتابعت: "يتوقع البلدان أن تنمو التجارة المغربية الإسرائيلية بسرعة، وفي الصيف الماضي أطلقت شركتا طيران إسرائيليتان أولى رحلاتهما المباشرة من تل أبيب إلى مراكش".

ولفتت إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار وزير الدفاع بيني غانتس المغرب، ووقّع فيها اتفاقيات "تعاون أمني".

وفي العام الماضي، سافر وزير الخارجية آنذاك يائير لابيد إلى المغرب في أول زيارة يقوم بها دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى منذ 2003.