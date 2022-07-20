الإمارات تشر أول أطلس لكوكب المريخ باللغة العربية

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن نشر أول أطلس للمريخ باللغة العربية، أنتجه عالم الأبحاث في الجامعة الأستاذ ديميترا آتري.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن آتري أشرف على العمل بهدف توفير المعلومات لجمهور العلماء والباحثين الناطقين باللغة العربية.

وأضافت الوكالة، أن آتري اعتمد في ذلك على البيانات التي جمعها مسبار الأمل الذي أطلقته وكالة الإمارات للفضاء.

وأفادت أن أسلوب العمل في المشروع اعتمد على دمج صور التقطتها أجهزة المسبار لتشكيل خريطة دقيقة لسطح الكوكب.

وأوضحت أن الدمج أنتج مجموعة من الصور والمعلومات غير المسبوقة حول تضاريس المريخ، الذي كان في السابق مشابهاً للأرض من حيث البيئة وظروف الجو.

وخلال مشروع الأطلس العربي للمريخ، حلّل فريق العمل الصور بهدف توضيح الاختلافات التي تطرأ على الكوكب مع تعاقب الفصول على مر سنةٍ مرّيخية كاملة.

والسنة المرّيخية تساوي حوالي سنتين على كوكب الأرض.

وينوي الفريق مواصلة تحديث الأطلس بالصور والبيانات لدى بثها من المسبار.

ووفق ديميترا، تسهم بيانات المشروع في تكوين نظرة أوضح وأشمل للظروف الجوية على سطح كوكب المريخ.

وتقدّم تفاصيل حول التغيرات التي أدّت إلى تلاشي الغلاف الجوي للكوكب وتدنّي درجات الحرارة وتجفيفه على مدى 4 مليارات سنة.

وتهدف هذه الأبحاث إلى فهم الظواهر الجوية على الأرض.

وفي 20 يوليو/تموز 2020 أطلقت الإمارات مسبار "الأمل" من مركز "تانيغاشيما" للفضاء في اليابان إلى المريخ، في أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف الكواكب.