البيان الختامي للقمة الثلاثية يدين الإرهاب في سوريا ويشدد على الحل السياسي فيها

أدانت تركيا وإيران وروسيا تزايد التنظيمات الإرهابية وأنشطتها وأذرعها في مختلف المناطق السورية لا سيما شمالاً.

جاء ذلك في البيان المشترك للرؤساء التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين، في قمة مسار أستانة التي عقدت في العاصمة طهران الثلاثاء.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مزيد من المسؤولية في تقاسم أعباء إسكان اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

ولفت إلى أن القادة ناقشوا آخر التطورات الدولية والإقليمية، وأكدوا الدور الريادي لعملية أستانة في الحل السلمي والمستدام للأزمة السورية.

وشدد القادة على التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأدانوا الوجود المتزايد للتنظيمات الإرهابية وأنشطتها وأذرعها في مختلف مناطق سوريا، واستهدافها للمناطق المدنية وإزهاق أرواح الأبرياء.

ورفض البيان أي محاولة لخلق حقائق جديدة على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك محاولات الحكم الذاتي غير المشروعة.

وأكد القادة عزمهم الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية، وعمليات التسلل التي تهدد سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، فضلا عن الأمن القومي لدول الجوار.

وشددوا على أن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس صون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والاتفاق على تنسيق جهودهم في هذا الاتجاه.

وأعرب القادة عن رفضهم التحويل غير القانوني والاستيلاء على عائدات النفط التي ينبغي أن تكون لسوريا.

كما أعربوا عن قلقهم العميق من الوضع الإنساني في سوريا، ودعوا المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الحكومية وغير الحكومية إلى زيادة مساعداتهم لجميع السوريين دون تمييز أو تسييس ولا شروط مسبقة.

وجدد القادة تأكيد اعتقادهم بأن الحل العسكري للصراع السوري لا يمكن تحقيقه، وأن الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وتسهلها الأمم المتحدة، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددوا على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا لضمان حقهم في العودة ودعمهم في هذا الإطار.

ودعوا إلى زيادة المساعدات لسوريا، بما في ذلك إعادة البنية التحتية الأساسية، لا سيما المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والمرافق التعليمية والمدارس والمستشفيات.

كما أدان القادة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على سوريا، مؤكدين أنها انتهاك للقانون الدولي والإنساني ولسيادة سوريا، وتعمل على زعزعة استقرار المنطقة وتصعد التوترات فيها.