الملك الأردني يؤكد تواصل بلاده مع روسيا وسوريا بشأن المخاطر الحدودية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، وجود تواصل بين بلاده وسوريا وروسيا، بشأن المخاطر الأمنية على حدود المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في البادية الشمالية، وفق بيان للديوان الملكي.

وأفاد عاهل المملكة: "نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي تهديد قد يحيط بالوطن".

وتابع في السياق ذاته: "التعليمات واضحة بهذا الشأن وخط أحمر لا يمكن التهاون فيها".

وأضاف: "هناك تواصل مع الجانبين السوري والروسي بشأن المخاطر الأمنية على الحدود"، دون تفاصيل أكثر.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته إثر ارتفاع واضح في عمليات التهريب والتسلل، والتي نتج عنها مؤخرا مقتل ضابط وعنصر من الجيش الأردني في مواجهة مسلحة مع مهربين.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق)، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.