النظام السوري يقطع علاقاته مع أوكرانيا

أعلن النظام السوري، الأربعاء، قطع علاقاته الدبلوماسية مع أوكرانيا، ردا على قرار كييف قطع علاقاتها بدمشق.

وقالت خارجية النظام في بيان: "قررت الجمهورية العربية السورية قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص".

وفي 29 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن النظام السوري الاعتراف بما أسماه استقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، شرقي أوكرانيا.

وفي اليوم التالي، أعلنت أوكرانيا قطع علاقاتها مع نظام بشار الأسد على خلفيه اعترافه باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين، معتبرة أن ذلك يمثل "عملا غير ودي، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وباتت سوريا بعد قرارها الدولة الوحيدة (غير روسيا) في الأمم المتحدة المعترفة باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك، في حين أحجم حلفاء موسكو عن الاعتراف بهما، واكتفوا بدعم قرار الاستقلال.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير/ شباط الماضي، مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.