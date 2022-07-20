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عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.. سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

وكالة الأنباء الفرنسية
دمشق
نشر في 20.07.2022 10:57
من الأرشيف (من الأرشيف)

قطع النظام السوري علاقاته الدبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"، بعد أسابيع من اتخاذ أوكرانيا الخطوة ذاتها بسبب اعتراف سوريا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وقال مصدر رسمي في وزارة خارجية النظام السوري، نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، "قررت الجمهورية العربية السورية قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل ورداً على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص". وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أعلن قطع العلاقات مع سوريا في 29 حزيران/يونيو.

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