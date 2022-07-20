مقتل 6 أفراد شرطة في هجوم لداعش شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، بارتفاع عدد ضحايا هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي، الأربعاء، على نقاط تابعة للشرطة الاتحادية شمالي البلاد إلى 6 قتلى و7 جرحى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر في محافظة صلاح الدين، قوله إن حصيلة الهجوم على نقاط تابعة للشرطة الاتحادية في قاطع مطيبيجة قرب سامراء ارتفع إلى 6 قتلى و7 جرحى.

وأعلنت خلية الاعلام الأمني في بيان، عن "وصول وفد أمني صباح الأربعاء، إلى قاطع عمليات سامراء لمعرفة ملابسات الهجوم الذي أدى إلى تسجيل عدد من الضحايا والإصابات في صفوف قوات الشرطة الاتحادية".

ووفق البيان "ضم الوفد، رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد القوات البرية".

وتوعد البيان، بمحاسبة المتورطين بهذا الحادث الغاشم، مشددا على أنه لن يمر دون أن يكون القصاص العاجل من العناصر الإرهابية.

وتعد منطقة مطيبيجة من أهم بؤر مسلحي داعش ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وكانت وسائل إعلام بينها موقع بغداد اليوم وقناة السومرية ذكرت في وقت سابق اليوم، أن 4 من عناصر الشرطة الاتحادية قتلوا وأصيب 4 آخرون، في اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش في صلاح الدين.

وذكرت أن القوات الأمنية تصدت للهجوم وحدثت اشتباكات بين الجانبين دون أن توضح ما إذا كانت تلك الاشتباكات أسفرت عن مقتل أو إصابة أي من المهاجمين.

وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة أراضيه التي كانت تقدّر بنحو ثلث مساحة البلاد بعدما اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات على فترات متباينة.