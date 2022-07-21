الاتحاد الأوروبي: ارتفاع بمعدل الاستيطان بالأراضي الفلسطينية خلال 2021

كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن أن السلطات الإسرائيلية تقدمت باتجاه إقامة 22030 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2021.

وأشار في تقرير صادر اليوم الخميس، إلى أن هذا الرقم يشمل 14894 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية و7136 وحدة بالضفة الغربية.

وقال التقرير: "مقارنة بعام 2020، شهد عام 2021 معدل تقدم أعلى في الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأضاف: "إضافة إلى الأرقام المرتفعة بشكل كبير في عام 2021، كان هناك على وجه الخصوص ارتفاع في عدد الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، والتي تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق من 6288 وحدة سكنية إلى 14894 وحدة سكنية".

وتابع الاتحاد الأوروبي: "جاء هذا الاتجاه لتعميق المشاريع الاستيطانية من خلال الخطط والمناقصات على الرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي بدأت ولايتها في 13 يونيو/حزيران 2021، أنها ستلتزم بالوضع الراهن عندما يتعلق الأمر بالأمور المتعلقة بالاحتلال".

وقال: "إن التقدم في عام 2021، ولا سيما في ثلاث مستوطنات وهي: E1، وعطروت والقناة السفلية هو سبب خطير للقلق".

ويشمل مشروع E1 إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس.

أما مشروع مستوطنة "عطروت" فيشمل إقامة أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمالي القدس الشرقية على أراضي مطار القدس الدولي.

ويشمل مشروع "القناة السفلية" إقامة 1446 وحدة استيطانية جنوبي شرق القدس الشرقية على أراضي بلدة "صور باهر".

وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تشييد هذه المستوطنات، سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن المناطق الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية، مثل الخليل ورام الله، وبالتالي سيكون لها تداعيات خطيرة على الاستمرارية الحضرية الفلسطينية وتشكّل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين القابل للحياة".

ويغطّي التقرير الأوروبي الأنشطة الاستيطانية في عام 2021 بأكمله.

وقال التقرير: "شملت الاتجاهات والتطورات الأخرى التي ساهمت في التوسع الاستيطاني في الفترة المشمولة بالتقرير، التقدم في مشاريع البنية التحتية والطرق وكذلك إنشاء ما يسمى بمزارع البؤر الاستيطانية غير القانونية الجديدة".

وأضاف: "كما ترافق ارتفاع خطط التوسع الاستيطاني من قبل السلطات الإسرائيلية مع اتجاه مقلق لتزايد عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه دعا إسرائيل "مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس/آذار 2001".

وقال: "لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي الثابت هو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأضاف: "إن قرار إسرائيل للمضي قدمًا في خطط الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة تقريبًا في عام 2021 ، بما فيها بالنسبة لجفعات هاماتوس وهار حوما، يقوّض آفاق حل الدولتين القابل للحياة".

وجفعات هاماتوس وهار حوما، مستوطنتان تقعان جنوبي القدس الشرقية.

وتقول حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية إن هناك 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و 147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية.

ولا تشمل هذه المعطيات 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية.