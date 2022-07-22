الأردن.. الجيش يُحبط محاولة تسلل وتهريب أسلحة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، الجمعة، إحباط محاولة تسلل وتهريب أسلحة وذخيرة من سوريا إلى أراضي المملكة.

جاء ذلك وفق بيان نشره الجيش على موقعه الإلكتروني، نقلاً عن مصدر عسكري وصفه بالمسؤول.

وذكر الجيش في البيان أن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، أحبطت فجر الجمعة محاولة تسلّل وتهريب على إحدى واجهاتها.

وأشار أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدّى إلى ضبط المتسلل وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة".

وقال الجيش إنه "تم تحويله (المتسلل) والمضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد أن "القوات المسلحة ماضيةٌ في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود".

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود ووسّع عملياته، إثر ارتفاع عدد عمليات التهريب والتسلل.

ونتج عن إحدى هذه المحاولات مقتل ضابط وعنصر من الجيش في مواجهة مسلحة مع مهربين.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات محاولات التسلل والتهريب، أبرزها على الحدود مع سوريا (شمال) والعراق (شرق)، نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين.