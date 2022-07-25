أمير قطر.. الشخصية الإسلامية الأكثر تأثيرا لعام 2022

حاز أمير قطر الشيح تميم بن حمد آل ثاني، على المركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية إسلامية مؤثرة بالعالم، وفق إصدار عام 2022 من كتاب "500 شخصية مسلمة" السنوي، فيما احتفظ العالم الألماني التركي أوغور شاهين بلقب "رجل العام" للعام الثاني على التوالي.

ويصدر الكتاب عن المركز الملكي للبحوث الاستراتيجية، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقرا له.

وعرفت نسخة الكتاب لهذا العام، التي نشرها المركز على موقعه الرسمي، الأمير تميم (42 عاماً)، بأنه "وسيط سلام".

وذكرت أنه "مع تمتع الأمير بعلاقات طيبة واستثمار أجنبي مستمر، وضعت قطر نفسها في دور إقليمي كوسيط سلام، ولعبت دوراً محورياً على الصعيد الدولي".

أما العالم شاهين، فسلط الكتاب الضوء على جزء من سيرة حياته، وعمله في تطوير الأجسام المضادة، وتخصصه في علم المناعة، وتطوير اللقاح المضاد لكورونا".

وتمكنت شركة "بيونتك" الألمانية، التي أسسها الزوجان شاهين وتوريتشي، من تطوير أول لقاح فعال لفيروس كورونا في نوفمبر/تشرين الأول 2020 بالتعاون مع شريكتها الأمريكية "فايزر".

ويجري إعداد الكتاب من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية الإسلامية الملكية في العاصمة الأردنية عمان منذ عام 2009، ونشرت طبعته الثالثة عشرة لعام 2022 هذا الشهر.

والمركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية، مركز أبحاث مستقل تابع لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي.