إيران: لولا دورنا في مكافحة الإرهاب بالعراق وسوريا لكان أمن الأردن مهدداً أيضاً

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بتصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال متحدث الخارجية ناصر كنعاني إن إيران ترحب بالتصريحات الأخيرة للملك حول إيران وتنتظر "خطوات فعلية" من دول المنطقة لتعزيز العلاقات الإقليمية.

والأحد، أجرى الملك عبد الله حوارا شاملا مع صحيفة الرأي تناول فيه أبرز قضايا الشأن المحلي، والمستجدات الإقليمية والدولية، ومواقف الأردن حيال قضايا المنطقة.

وأكد الملك أن تعزيز العلاقات "يتطلب أن تعمل إيران على تغيير سلوكها"، منوها إلى أن "التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، كما يواجه الأردن تحديات أمنية على حدوده سببها مليشيات مرتبطة بها".

وأضاف أن الأردن: "لا يريد توترا في المنطقة، وإن الأردن وكل الدول العربية يريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وأضاف كنعاني: "نرى أمن دول المنطقة من أمننا، ونرفض الاتهامات بخصوص تدخل طهران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

وأردف: "نركز على التصريحات الإيجابية ونعتقد أن التصريحات بشأن الملفات الخلافية عبر منصات الإعلام أمر غير بناء"، داعيا إلى الحوار لحل خلافات المنطقة.

وأوضح أن طهران لعبت "دورا إيجابيا" بخصوص الأردن، قائلا إنه "لولا دورنا في مكافحة الإرهاب بالعراق وسوريا، لكان أمن الأردن مهددا أيضا".

وتابع: "إيران تواصل دورها الإيجابي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ونرحب بالتصريحات الإيجابية لخطوات بناءة في المنطقة".