مباحثات مغربية إسرائيلية لتعزيز التعاون في شؤون البلديات

أجرت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات مباحثات مع وفد إسرائيلي، اليوم الإثنين، تناولت سبل تعزيز التعاون في شؤون البلديات.

جاء ذلك وفق بيان للجمعية (تضم رؤساء البلديات) عقب استقبال رئيسها منير ليموري لوزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وذكر البيان أن اللقاء كان مناسبة للتباحث حول سبل التعاون في تدبير الشأن المحلي، ودعم آليات التنمية المحلية المستدامة، وتوفير فرص الاستثمار في مختلف مجالات تدبير الشأن المحلي، التي تهم الجماعات الترابية (البلديات)، لاسيما المتعلقة بالطاقات المتجددة والنظيفة، والمحافظة على البيئة، والتهيئة المجالية (التصميم العمراني)، والانتقال الرقمي".

وأفاد أن الوزير الإسرائيلي والوفد المرافق له قاما بجولة في الأزقة والأحياء العتيقة بمدينة طنجة، كالقصبة وباب البحر، وغيرهما من الفضاءات العمرانية والحضارية الأصيلة التي تزخر بها المدينة.

وتأتي زيارة وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي إلى المغرب، التي استهلها بمدينة طنجة، عقب "زيارة العمل التي كان قد قام بها رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، لإسرائيل خلال الفترة ما بين 12 و15 يوليوز الجاري، بدعوة من رئيس الفيدرالية الإسرائيلية للبلديات" وفق بيان الجمعية المغربية.

والإثنين، يصل المغرب وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، في زيارة رسمية، يوقّع خلالها مذكرة للتعاون القانوني بين البلدين، بحسب رئيس البعثة الإسرائيلية بالمغرب ديفيد غوفرين.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، إثر تجميدها من قبل الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.