الجيش الإسرائيلي يهدم منزلَي أسيرين فلسطينيَين شمالي الضفة

هدم الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، منزلين يعودان لأسيرين فلسطينيَين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، أن وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي هدمت منزلَي يوسف عاصي، ويحيى مرعي، في قرية قراوة بني حسان، بمحافظة سلفيت.

وأوضح الشهود، أنه جرى هدم منزل "عاصي" المكون من طابقين بواسطة جرافة عسكرية، فيما تم تدمير منزل "ريان" المكون من ثلاثة طوابق من خلال المتفجرات.

وتتهم السلطات الإسرائيلية "عاصي"، و"مرعي" بتنفيذ عملية إطلاق نار 29 إبريل/نيسان الماضي، أسفرت عن مقتل حارس أمن في مستوطنة "أرئيل".

وقبل تنفيذ عملية الهدم اندلعت مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسكان، أسفرت عن إصابة 5 مواطنين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما تهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين، الذين ينفذون هجمات تسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية، حيث تعتبر ذلك "عقوبة جماعية".