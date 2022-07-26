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وزير الدفاع الإسرائيلي: طائراتنا تعرضت لقصف ببطاريات روسية في سوريا

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 26.07.2022 17:38
منظومة اس-300 الروسية منظومة اس-300 الروسية

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن بطاريات روسية أطلقت النار على طائرات إسرائيلية كانت نقصف مناطق في سوريا في شهر مايو/أيار الماضي.

وقال غانتس، الثلاثاء، في مؤتمر تنظمه القناة 13 الإسرائيلية (خاصة)، إن بطارية روسية من طراز s-300 أطلقت قبل شهرين صواريخ لأول مرة على طائرات إسرائيلية في سوريا.

وأضاف غانتس: "هذا حدث لمرة واحدة".

ولم تلحق الصواريخ الروسية أضرارا بالطائرات الإسرائيلية، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "عندما أُطلقت الصواريخ، كانت الطائرات الإسرائيلية تبتعد بالفعل".

ولم يقدم غانتس مزيدا من التفاصيل.

يُذكر أن إسرائيل نفّذت في السنوات الماضية، المئات من الغارات على أهداف في سوريا، قالت إنها إيرانية.

وثمّة اتفاق بين إسرائيل وروسيا على التنسيق، لعدم وقوع احتكاكات بين الجيشين في سوريا.

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