مستوطنون يستولون على منزل فلسطيني في الخليل

استولى مستوطنون يهود، الخميس، على منزل فلسطيني في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال رئيس لجنة إعمار الخليل، التابعة لبلدية الخليل، عماد حمدان: "مجموعة من المستوطنين استولوا صباح الخميس على منزل عائلة آل جريوي جنوبي المسجد الإبراهيمي".

ولفت أن الخطوة خطيرة، ومن شأنها إحكام السيطرة على البلدة القديمة في الخليل.

وأضاف: "من الواضح أن المؤسسة الاستيطانية تعمل بكل طاقتها للاستيلاء على المنازل والمنشآت الفلسطينية بهدف السيطرة على البلدة القديمة".

وأردف: "هذا المنزل تحول إلى بؤرة استيطانية جديدة، وفي منطقة كانت قبل ذلك خالية من المستوطنين".

وأشار إلى أن إسرائيل تحكم الخناق على السكان في الخليل.

وتقع البلدة القديمة من مدينة الخليل تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويسكن بها نحو 400 مستوطن، يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

وقُسّمت المدينة بحسب اتفاق الخليل (بروتوكول) في 17 يناير/كانون الثاني 1997، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إلى منطقتي H1 وH2، أعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة وأطرافها.