الرياض تؤكد أن موقفها من قضية فلسطين لم يتغير بفتحها أجوائها أمام الطيران الإسرائيلي

أعلنت السعودية إن مواقفها الراسخة من القضية الفلسطينية "لن تتغير" لمجرد سماحها بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية الدولية وتحليق الطائرات من إسرائيل وإليها.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد العتيق، أمام مجلس الأمن في جلسة تناولت فلسطين، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية مساء الخميس.

ووفق العتيق، "أكدت السعودية، أن مواقفها الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية الدولية".

وشددت المملكة على أن "القرار بالسماح باستخدام المجال الجوي لجميع شركات الطيران مرتبط بالتزاماتها الدولية، ولا تعني هذه الخطوة أنها مقدمة لخطوات أخرى".

ومنتصف يوليو/ تموز الجاري، ومع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتل أبيب وقبيل وصوله مباشرة جدة، أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

ويرفع هذا الإعلان فعلياً قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها، حيث لم يستثن الإعلان الناقلات الإسرائيلية، مما حدا بتل أبيب أن تعلن الترحيب به.

وغداة القرار، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أن "هذا لا يعني علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يعني أي خطوات أخرى".

ولا تقيم السعودية أي علاقات مع إسرائيل، وتؤكد عادة أنها ترفض تطبيع العلاقات مع تل أبيب قبل حل القضية الفلسطينية.