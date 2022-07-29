مقتل وزير العدل الصومالي وابنه في تفجير إرهابي ساعة خروجهما من المسجد

قتل وزير العدالة والشؤون القضائية حسن إبراهيم ونجله في تفجير لغم بمدينة بيدوة بولاية جنوب غرب الصومال، اليوم.

وقالت إذاعة "مقديشو" الحكومية إن لغما أرضيا انفجر لحظة خروج "إبراهيم ونجله من أحد المساجد ما أسفر عن مقتلهما".

وأضافت أن التفجير "أسفر كذلك عن مقتل مدني ثالث وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة".

وفيما اتهم رئيس الولاية عبد العزيز محمود حسين "حركة الشباب بالمسؤولية عن التفجير" بحسب المصدر ذاته، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.

والأربعاء، وقعت 3 تفجيرات في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل 22 شخصا.

وتتزامن التفجيرات مع إعلان رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، عزم حكومته إطلاق عملية أمنية ضد مقاتلي الشباب في قرى وبلدات جنوبي البلاد.

ومنذ سنوات، يخوص الصومال حرباً ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، حيث تبنّت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.