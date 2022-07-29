هيئة أممية تحث السلطات اللبنانية على حماية السوريين من العنف

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن التمييز والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان يشهد تصاعدا في الأسابيع الأخيرة بينما لا مسؤولية لهم فيما تشهده البلاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو نقصها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باولا باراتشينا: "لقد رأينا توترات بين اللبنانيين والسوريين في المخابز في جميع أنحاء البلاد... في بعض الحالات التي تنطوي حتى على إطلاق النار واستخدام العصي ضد اللاجئين".

يقول برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن لبنان يواجه أزمة أمن غذائي ويعاني حوالي نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي. يتصارع الناس أيضًا مع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية والعملة التي انخفضت على مدى السنوات الثلاث الماضية.

قالت باراتشينا إن بعض أجزاء لبنان أصدرت حظر تجول للاجئين أو طلبت من المخابز إعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين.

وفقًا لإشعار حصلت عليه وكالة الأسوشيتد برس، صدرت أوامر للمخابز في بعلبك بإعطاء الأولوية للمواطنين اللبنانيين للحصول على الخبز المدعوم.

أخبر أحد اللاجئين السوريين في وقت سابق من هذا الشهر أنه أُجبر على الانتظار عدة ساعات في مخبز لأنهم كانوا يفضلون إعطاء رزم الخبز للبنانيين أولاً.

في مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ضربت مجموعة من الرجال في حي برج حمود اللبناني بالقرب من العاصمة صبيًا سوريًا بالعصي وركلوه على وجهه بالقرب من مخبز. فيما دوت أصوات طلقات نارية في الخلفية.

أعلنت السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة أمنية لقمع المشاحنات والاشتباكات في المخابز.

من جانبها دعت المفوضية السلطات اللبنانية إلى "ضمان سيادة القانون وحماية جميع الأشخاص في البلاد"، بينما حثت المجتمع الدولي على زيادة المساعدات للبلاد.