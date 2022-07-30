استبدال كسوة الكعبة المشرفة

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، السبت، كسوة الكعبة المشرفة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة، إن كسوة الكعبة جرى استبدالها بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس.

وأفادت بأن الكسوة الجديد "مكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، حيث رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة".

وأضافت أنها تتوشح بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء، كتب عليها "يا الله يا الله"، و"لا إله إلا الله محمد رسول الله"، و"سبحان الله وبحمده"، و"سبحان الله العظيم".

وأوضحت أن كسوة الكعبة جرى تجهيزها من 850 كيلوغراما من الحرير الخام، فضلا عن 120 كلغ من أسلاك الذهب، و100 كلغ من أسلاك الفضة.

وبخلاف تنظيف وصيانة كسوة الكعبة، يوجد تقليد سنوي بتغيير الكسوة القديمة بأخرى جديدة، ينتجها "مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة".