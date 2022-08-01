الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 صحفيا فلسطينيا

قالت لجنة حقوقية عربية، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تعتقل 17 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا داخل سجونها.

وأضافت لجنة دعم الصحفيين ومقرها بيروت، في بيان، أن "لاحتلال الإسرائيلي اعتقل صباح الإثنين، الأسير السابق والصحفي نضال أبو عكر (56 عاما)، بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم.

وبحسب اللجنة، أفرجت إسرائيل، عن "أبو عكر" في مايو/ أيار الماضي، بعد نحو 23 شهرا قضاها داخل السجون، في حين أن سنوات اعتقاله تجاوزت الـ18 عاما، أمضى معظمها رهن الاعتقال الإداري.

كما أوضحت، أن إسرائيل منعت "صحفيين اثنين من السفر، حتى لا يتمكنا من فضح الجرائم في الخارج، خلال يوليو/ تموز الماضي".

وأردفت اللجنة، "المنع من السفر والاعتقال يأتي في إطار تقييد نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال للعالم".

وذكرت، أن "الاحتلال يستخدم أساليب ابتزازية وقمعية لمنع الصحفيين من أداء مهامهم، ومن السفر في مهمات صحافية ومهنية، الأمر الذي يعد انتهاكا لحقوقهم في حرية التعبير والحركة".

وعدت اللجنة اعتقال الصحفيين ومنعهم من السفر "جريمة ترقى لمستوى العقاب الجماعي والمس بحق أساسي ومكفول بالقانون الدولي الإنساني، وانتهاك مباشر للحق في الحركة والتنقل".

وطالبت اللجنة، الاتحاد الدولي للصحفيين بـ"التدخل لدى سلطات الاحتلال لوقف تقييد حركة الصحفيين من السفر".

ولم يصدر أي تعقيب فوري عن السلطات الإسرائيلية ردا على البيان.

وتعتقل إسرائيل داخل سجونها نحو 4650 فلسطينيا، بحسب مؤسسات حقوقية ورسمية تعني بشؤون الأسرى.