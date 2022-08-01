المجلس الأعلى للدولة الليبي ينتخب خالد المشري رئيساً له

انتخب المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري رئيسا له لدورة خامسة بعد حصوله على 65 صوتا من أصل 115 شاركوا في الاقتراع.

وفاز المشري بعد حصوله على 65 صوتا فيما جمع منافسه العجيلي أبوسديل، 50 صوتا فقط، عقب تأهلهما لجولة ثانية.

وأضاف مراسل الأناضول، أن عدد الحضور بلغ 118 عضوا حيث شارك في التصويت 115، فيما امتنع 3.

وجرت الجولة الأولى من التصويت بين كل من خالد المشري، وعبد السلام الصفراني، والعجيلي أبوسديل، وفتح الله السريري.

وجمع المشري، خلال الجولة الأولى على 45 صوتا، وحصد أبوسديل 34 صوتا، فيما حصل الصفراني على 29 صوتا، بينما حصل السريري على 8 أصوات فقط.

وهذه هي الدورة السابعة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة الليبي، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي سنة واحدة، تبدأ من تاريخ انتخابهم.