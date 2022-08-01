دورة امتحانات استثنائية لطلاب جامعة حلب بالمناطق المحررة

أصدرت الحكومة السورية المؤقتة، الإثنين، قرارا بإجراء دورة امتحانات استثنائية لطلاب "جامعة حلب في المناطق المحررة" للعام الدراسي 2021-2022.

وينص القرار، على أن تشمل الدورة الامتحانية الاستثنائية طلاب "جامعة حلب في المناطق المحررة" بالسنوات الدراسية كافة، وأن يُصدر مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لمضمون القرار.

وبموجب القرار سيتمكن الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات مواد خلال العام الدراسي 2021-2022 من أداء امتحاناتها مجددا، كما سيتمكن طلاب السنة الأخيرة من التقدم للامتحانات التي لم يجتازوها ما حال دون تخرجهم.

وعام 2015، أُحدثت "جامعة حلب في المناطق المحررة" بقرار من الحكومة السورية المؤقتة، وتعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني شمالي سوريا، وتضم 5 معاهد و16 كلية بينها كليتا طب بشري وطب أسنان.

وجاء قرار تأسيس الجامعة لاستيعاب العدد الكبير من الطلاب النازحين من مناطقهم جراء قصف قوات النظام وسيطرتها عليها، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المنقطعين عن الدراسة في الجامعات التابعة للنظام السوري، والذين لا يمكنهم العودة إلى مقاعدهم الدراسية خوفا من اعتقال النظام لهم.