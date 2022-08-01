لليوم الثالث.. أنصار مقتدى الصدر يواصلون اعتصامهم داخل البرلمان العراقي

يواصل أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصامهم داخل البرلمان العراقي لليوم الثالث.

تعهد المحتجون من أتباع رجل الدين مقتدى الصدر بتنظيم اعتصام مفتوح لعرقلة جهود خصومهم من الجماعات السياسية المدعومة من إيران لتشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.

تشمل مطالبهم انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية وعزل خصوم الصدر.

بدا الاعتصام أقل حدة مما كان عليه السبت، عندما استخدم المتظاهرون الحبال والسلاسل لإسقاط الجدران الخرسانية حول المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، ثم تدفقوا على مبنى مجلس النواب.

كان هذا هو الخرق الثاني من نوعه الأسبوع الماضي لكن هذه المرة لم يتفرقوا سلميا.

دفعت التطورات السياسة العراقية إلى مركز الصدارة، حيث غرقت البلاد أكثر في أزمة سياسية مع اندلاع صراع على السلطة بين الجماعتين الشيعيتين الرئيسيتين.