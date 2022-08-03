النظام السوري يعتزم إجراء انتخابات محلية رغم غياب نصف السكان

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأربعاء، مرسوما بانتخاب أعضاء المجالس المحلية" للمحافظات، بالرغم من غياب نحو نصف السكان ووجود محافظات خارج سيطرة النظام.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، نص المرسوم على تحديد 18 سبتمبر/ أيلول القادم موعدا لإجراء الانتخابات المحلية.

ويبلغ عدد محافظات سوريا 14 محافظة، وبعضها خارج سيطرة النظام، حيث تسيطر المعارضة المسلحة والمجموعات المناهضة للنظام على غالبية محافظة إدلب وأجزاء واسعة من ريف محافظة حلب وأجزاء من محافظتي الرقة و الحسكة.

فيما يسيطر تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي على محافظة دير الزور وغالبية محافظتي الحسكة والرقة وأجزاء من محافظة حلب.

ويوجد ملايين السوريين في هذه المحافظات الخارجة عن سيطرة النظام.

وبحسب تقارير أممية وحقوقية فإن أكثر من 8 ملايين سوري تحولوا إلى لاجئين في دول الجوار وأوروبا أو نازحين منذ عام 2011، بعد أن تحولت مظاهرات مناهضة للنظام إلى حرب جراء لجوء النظام إلى الحل العسكري.

ويُعرف عن النظام الحاكم في سوريا منذ عهد حافظ الأسد الأب (1971-2000) إجراء ما تعتبرها منظمات معنية "انتخابات برلمانية ومحلية صورية"، حيث يعين النظام أعضاء هذه المجالس دون النظر إلى نتائج الانتخابات.

وسبق للنظام إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الظروف نفسها، وحصل بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في مايو/ أيار 2021، على 95.1 بالمئة من الأصوات وفق النتائج التي أعلنها نظامه.