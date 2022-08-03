لبنان يشكر تركيا على المساعدات الطبية التي قدمتها للقطاع الصحي

شكر رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني، النائب بلال عبد الله، تركيا على تقدمتها مساعدة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 90 طناً.

وقال عبد الله في تغريدة الأربعاء: "باسم لجنة الصحة النيابية أتوجه بالشكر إلى الدولة التركية، على مبادرتها في تقديم 90 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضانا".

واعتبر "هذه الهبة مساهمة من تركيا في دعم الأمن الصحي والدوائي للمواطن اللبناني الذي وصل إلى مرحلة خطيرة جدا بفعل الأزمة الاقتصادية".

والثلاثاء، أقيمت مراسم في جامعة لبنان، لتسليم مساعدات تركية تضم 90 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، حضرها وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، والسفير التركي في بيروت باريش أولوصوي، ومنسق وكالة (تيكا) التركية في بيروت أورهان أيدين.

ومنذ مطلع العام الجاري، يجد اللبنانيون صعوبة في العثور على الدواء بالصيدليات، وينشر المرضى يوميا بمنصات التواصل الإلكتروني أسماء أدوية يحتاجونها، من مسكنات الألم العادية مرورا بأدوية الأمراض المزمنة.