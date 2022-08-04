الجيش الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا بالضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الخميس، 23 فلسطينياً، خلال مداهمة عدد من محافظات الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، إن المعتقلين من محافظات الخليل، وبيت لحم (جنوب)، وطولكرم وجنين (شمال).

وأوضح النادي أن من بين المعتقلين 8 من عائلة العجولي من مدينة الخليل.

وقال نادي الأسير في بيانه إن عمليات الاعتقال "تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة والثابتة التي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل يومي، في محاولة منها لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة".

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، تعتقل إسرائيل قرابة 4650 فلسطينياً في سجونها.