الجيش الإسرائيلي ينصب بطاريات القبّة الحديدية في القدس وتل أبيب

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أنّ الجيش الإسرائيلي، نصب بطاريات القبة الحديدية المضادة للصواريخ، في منطقة وسط إسرائيل، والتي تشمل مدينتي القدس وتل أبيب، تحسبًا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وذكرت قناة (12) (خاصة) أنّ الجيش نصب بطاريات القبة الحديدية في منطقة الوسط، والتي تشمل مدينة تل أبيب ومحيطها.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ الجيش نصب بطاريات القبة الحديدية في مدينة القدس أيضًا.

وبحسب قناة (12)؛ فإنّ قيادة الجبهة الداخلية أعطت تعليمات خاصة للإسرائيليين الذين يعيشون حتى مسافة 80 كيلومترا من قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ في شن غارات على أهداف في قطاع غزة، حيث اغتال عددًا من قيادات ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي من بينهم تيسير الجعبري أحد قادة الجناح العسكري للحركة.