القسام: دماء الشهداء بغزة ستكون لعنة على الاحتلال

قالت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلّح لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن دماء الفلسطينيين الذين قتلتهم الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، الجمعة، لن تذهب هدرا.

وأضافت القسام: "دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا لن تذهب هدرا، وستكون لعنة على الاحتلال".

ونعت في بيانها "الشهداء وعلى رأسهم القائد في سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة 44 آخرين، منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة عن شن غارات على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي بغزة.

وأضاف الجيش، في بيان مقتضب: "يُغير الجيش الاسرائيلي الآن في قطاع غزة".