حماس تحذر من دعوات إسرائيلية لاقتحام الأقصى السبت والأحد

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، من دعوات إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى، يومي السبت والأحد.

وقال هارون ناصر الدين مسؤول مكتب القدس بالحركة، إن هذه الدعوات هي محاولات يائسة لتهويد المسجد وفرض السيادة فيه، ضمن مخططات تثبيت التقسيم الزماني والمكاني.

يأتي ذلك، في ظل تصاعد دعوات من جماعات إسرائيلية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى يومي السبت والأحد، فيما تُدعى "ذكرى خراب الهيكل".

ودعا ناصر الدين، في تصريح صحفي، إلى إفشال "مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد".

وحذّر من استغلال "جماعات الهيكل المزعوم (اليهودية) للمناسبات المختلفة لتنفيذ مخططاتهم في محاولة إعادة بناء الهيكل، وفرض وقائع جديدة في المدينة المقدسة".

كما دعا الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية لإفشال "هذه المؤامرات والمخططات الخبيثة، وحماية المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات التهويد بالوسائل الممكنة كافة".

وقال: "إن هذه المحاولات (الإسرائيلية) ستبوء بالفشل أمام ثبات مقاومتنا وصمود ورباط أبناء شعبنا".

وتزعم جماعات إسرائيلية متطرفة أن المسجد الأقصى بنيَ على أنقاض معبد "الهيكل"، وتطالب بهدمه.