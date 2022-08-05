15 شهيدا على الأقل وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل وعشرات الإصابات في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن فلسطينيَين استشهدا وأُصيب 19 في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه بدأ الجمعة بشن غارات على أهداف، لم يحددها في قطاع غزة.

وقال في تصريح مكتوب مقتضب: "يُغير الجيش الإسرائيلي الآن في قطاع غزة".

وأضاف: "تم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي غزة، أفادت مصادرصحفية عن سماع دوي انفجارات في عدة مناطق من القطاع.