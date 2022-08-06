إسرائيل تتوقع استمرار عملية غزة لمدة أسبوع.. والمقاومة: القتال مستمر

صرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف، أنهم يتوقعون استمرار قصف قطاع غزة لمدة أسبوع عن طريق الجو.

وأشار اليوم السبت إلى عدم وجود أي محادثات مع حركة الجهاد الإسلامي بشأن وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 12 فلسطينياً بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة لليوم الثاني على التوالي.

ويزعم كوخاف أن الجيش الإسرائيلي يستهدف المجموعات المختصة في إطلاق الصواريخ من حركة الجهاد الإسلامي بغزة، فيما أعلنت الحركة أن قوات الاحتلال استهدفت أماكن مدنية.

من جانبها أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، أنها إطلاق 60 صاروخا، على مدن وأهداف إسرائيلية.

وقالت سرايا القدس، في بيان: "ضمن عملية وحدة الساحات بدأت مساء الجمعة، تم قصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا".

وأضافت أن هذه الصواريخ تأتي ضمن عملية الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي، مضيفة أن القتال مستمر.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار أُطلقت في مدينة "موديعين" ومستوطنة "بيت حشمونائي" وسط البلاد، لتدخل بذلك على خط النار لأول مرة خلال المواجهة الحالية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بإصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة خلال تعاملهما مع قذيفة هاون سقطت في وقت سابق وانفجرت في كيبوتس في "المجلس الإقليمي أشكول" (جنوب)، بعدما أصابت إسرائيلي آخر لدى سقوطها في وقت سابق.

كما اندلع حريق صباح السبت بالقرب من مستوطنة "سديروت" (جنوب) نتيجة سقوط شظايا صاروخية. ولم تقع اصابات وتم اخماد الحريق في وقت قصير، بحسب المصدر ذاته.

وحتى الآن، تم إطلاق أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، معظمها على مستوطنات "غلاف غزة" المحاذية والقريبة من القطاع، أسقطت منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ 95% منها، وفق يديعوت أحرونوت.

وعصر الجمعة، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.