توقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، توقف عمل محطة توليد الكهرباء بشكل كامل، اليوم السبت، لعدم التمكن من توريد الوقود اللازم لها، بسبب مواصلة إغلاق إسرائيل لمعبر كرم أبو سالم الواقع جنوب القطاع .

وقالت سلطة الطاقة، في بيان: "بسبب الظروف الراهنة، وعدم التمكّن من توريد الوقود للمحطة، سيتم إيقاف عمل المحطة ظهر السبت".

وأوضحت أن ما يتوفر من الطاقة في غزة يصل على 120 ميجاوات (يتم شراؤها من إسرائيل)، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى ما يزيد عن 500 ميجاوات.

وأشارت إلى أن "عدد ساعات وصل الكهرباء، سيتم تقليصها إلى 4 ساعات مقابل 12 ساعة فصل".

والثلاثاء الماضي، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوبي القطاع، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها خشية من رد الجهاد الإسلامي، على اعتقال القيادي بسّام السعدي بالضفة الغربية، مساء الإثنين.

وكان رفيق مليحة مدير عام محطة توليد الكهرباء بغزة، قد حذّر مسبقا، من مغبة استمرار عدم دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم .

وقال مليحة في تصريحات لمواقع صحفية فلسطينية محلية إنه "في حال لم يتم إدخال السولار اللازم لتشغيل محطة التوليد خلال اليومين القادمين، سيتم إيقاف المحطة".

وعصر الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ شن غارات على أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، أسفرت حتّى اللحظة، بحسب وزارة الصحة، عن مقتل 11 فلسطينيا بينهم طفلة.

وأعلن داود شهاب الناطق باسم "الجهاد الإسلامي"، الجمعة، أن إسرائيل اغتالت تيسير الجعبري القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح المسلح للحركة.