غانتس يوجّه بمواصلة الهجوم على قطاع غزة

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، بمواصلة الهجمات ضد حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، فيما لوّح متحدث باسم الجيش بالتوسع برا وجوا داخل القطاع، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أجرى وزير الدفاع بيني غانتس تقييما للوضع بمشاركة مسؤولين عسكريين".

وأضافت: "وجّه غانتس بمواصلة الجهود الهجومية ضد (حركة) الجهاد الإسلامي، مع التشديد على إجراءات لإحباط إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل".

فيما نقلت قناة "كان" الرسمية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد "ران كوخاف" قوله: "نحن في حملة مركزة ضد الجهاد الإسلامي، وسنواصل الهجمات واسعة النطاق من البر والجو".

وأضاف "كوخاف": "إذا احتجنا إلى التوسع برا وجوا أو بأي وسيلة أخرى، سنفعل ذلك، ولن يُهدد أحد أو يُقيّد، لا غلاف غزة (المناطق الإسرائيلية المحيطة بالقطاع)، ولا أي مدينة أو مواطن".

في سياق متصل، تواصل حركة الجهاد الإسلامي إطلاق صواريخ على المناطق الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

وقالت "كان" إن صافرات الإنذار دوّت مجددا صباح السبت، في مستوطنات "سديروت" و"إيبيم" و"نير عام".

وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان السبت أن إطلاق هذه الصواريخ وقذائف الهاون يأتي ذلك في إطار ردها على العملية العسكرية التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، منذ عصر الجمعة، وتسببت بمقتل 11 فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة، بينهم طفلة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، شن سلسلة من الغارات على قطاع غزة.