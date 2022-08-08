الأمم المتحدة تدعم التحقيق في مقتل مدنيين بغزة جراء غارات إسرائيل

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، دعمها إجراء تحقيق بشأن مقتل مدنيين فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمحافظة على الوضع الراهن بالأماكن المقدسة في مدينة القدس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "لا بد من إجراء تحقيق بشأن أي موقف نشهد فيه مقتل مدنيين"، في معرض رده على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدعم المطالب الخاصة بإجراء تحقيق في مقتل مدنيين، بينهم أطفال، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

وتسببت العملية العسكرية الإسرائيلية، التي استمرت 3 أيام على القطاع، بمقتل 43 فلسطينيا، وعشرات الجرحى بحسب بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة .

وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمم المتحدة إزاء اقتحام مئات المستوطنين الاسرائيليين المسجد الأقصى، الأحد، واعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين، قال دوجاريك: "نؤمن بشدة بأهمية المحافظة علي الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس ونطالب كل الأطراف بالإحجام عن الاستفزاز".

و"الوضع الراهن" هو الذي ساد بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.