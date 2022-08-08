التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والأطراف تلتزم

دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين حيز التنفيذ في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أبرم بوساطة مصرية وبدأ سريانه في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي. (20:30 بتوقيت غرينتش).

استمرت الضربات الإسرائيلية وإطلاق الفلسطينيين لصواريخ في الدقائق التي سبقت الهدنة، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة حال انتهاك وقف إطلاق النار.

قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا في غزة منذ يوم الجمعة، بينما أطلقت حركة الجهاد الفلسطيني - المدعومة من إيران - مئات الصواريخ على إسرائيل ردا على ذلك.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 43 فلسطينيا لقوا حتفهم خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينهم 15 طفلا وأربع نساء، وأصيب 311 بجروح.

وقالت إسرائيل إن بعض القتلى قضوا بصواريخ خاطئة.

ظلت حركة حماس على الهامش في الوقت الحالي، وبدا أنها تخشى الانتقام الإسرائيلي، والتراجع عن التفاهمات الاقتصادية مع إسرائيل، ومن بينها تصاريح العمل الإسرائيلية للآلاف من سكان غزة، وهو ما يعزز سيطرتها على القطاع.

شنت إسرائيل عمليتها بضربة يوم الجمعة على قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وأعقبتها يوم السبت بضربة أخرى مستهدفة على زعيم بارز ثان.

قتل القائد الثاني في حركة الجهاد الإسلامي، خالد منصور، في غارة جوية على مبنى سكني في مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة في وقت متأخر من مساء السبت، ما أسفر عن مقتل مسلحين آخرين وخمسة مدنيين.