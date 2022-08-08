بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار.. وفد أممي يصل غزة

وصلت قطاع غزة صباح اليوم نائبة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "لين هاستنجز"، بعد ساعات من توقيع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأفاد مصدر أمني بغزة أن نائبة المنسق الأممي وصلت القطاع عبر حاجز إيرز/ بيت حانون، على رأس وفد من موظفي الأمم المتحدة.

وأوضح المصدر أن الزيارة تستغرق يومين، يتخللها عقد عدد من اللقاءات في إطار مهام عمل نائبة المنسق الأممي.

ومن غير المعروف ما إذا كانت "هاستنجز" ستُجري أية لقاءات مع قيادات من حركتي المقاومة الإسلامية "حماس"، و"الجهاد الإسلامي".

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، ضد حركة "الجهاد الإسلامي" أسماها "الفجر الصادق".

في المقابل، أطلقت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد، رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وأطلقت على ردها اسم "عملية وحدة الساحات".

وتسببت العملية الإسرائيلية بمقتل 43 فلسطينيا، بحسب بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة.