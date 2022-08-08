محطة كهرباء غزة تستأنف عملها بالتزامن مع إعادة فتح المعابر

بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي، استأنفت محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة عملياتها، اليوم الاثنين، بعد دخول شاحنات تحمل الوقود اللازم لتشغيلها عبر معبر كرم أبو سالم.

ومن المتوقع دخول قرابة 30 شاحنة من الوقود إلى محطة الكهرباء، إضافة إلى شاحنات أخرى محملة بالسلع الغذائية والمواد الأساسية، وذلك بعد إغلاق المعابر خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

من جانبه أعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان في بيان عن فتح المعابر بين غزة وإسرائيل ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيف المحلي.

وأوضح البيان أن المعابر ستعود إلى العمل بشكل كامل بعد تقييم الوضع الأمني بالمنطقة.

من جهتها صرحت إدارة الشؤون المدنية بقطاع غزة أن الجانب الإسرائيلي أبلغها إعادة فتح معبر بيت حانون "إيرز"، الساعة التاسعة صباحا للمرضى والأجانب وعرب 48، حيث يمكنهم المغادرة حتى الساعة الثالثة عصرا، وأن المعبر سيكون مفتوحا للعودة إلى غزة حتى الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقى 44 شهيدا بينهم 15 طفلا خلال 3 أيام من العدوان الإسرائيلي.