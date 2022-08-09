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إصابة 30 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

وكالة الأناضول للأنباء
رام الله
نشر في 09.08.2022 09:51
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أُصيب 30 فلسطينيا، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي اقتحم البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وحاصر منزلا فيها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غير الحكومية، في بيان، إن 30 مواطنا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه للبلدة القديمة بنابلس.

وأشارت إلى أن من بين المصابين 4 في حالة خطيرة.

وقال شهود عيان إن صوت انفجارات وتبادل لإطلاق النار، سُمع في البلدة.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في العملية التي ما تزال مستمرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قتل فلسطينيَين اثنين في 24 يوليو/ تموز الماضي في عملية داخل البلدة القديمة في نابلس، هدفت إلى اعتقال "مطلوبين".

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