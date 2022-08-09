هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تقدم 60 رأس ماشية للفلاحين شمالي سوريا

ضمن مشروع تنمية العائلات السورية بالمنطقة، قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية مواشي إلى بعض الفلاحين شمالي سوريا.

وقال أحمد كنعان المسؤول في الهيئة الإغاثية للأناضول، إن الدعم جاء بناء على لائحة قدمها المجلس المحلي لمدينة تل أبيض السورية (شمال) إلى الهيئة، وقدم الدعم أصولا عبر إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأوضح أن الدعم الحالي يشمل 10 عائلات في مدينتي تل أبيض ورأس العين، عبر تقديم 60 رأس غنم وماعز، مع توفير علفها لمدة 4 أشهر.

وأعرب كنعان عن ثقته بأن العائلات ستربي المواشي ويزيد عددها لتدر عليهم موردا اقتصاديا يستفيدون منه.

وتمكنت تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.