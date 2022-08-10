الأمم المتحدة: ينقصنا 374 مليون دولار لتلبية احتياجات الفلسطينيين

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن خطتها للاستجابة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة للعام الجاري 2022 لم يتم تغطيتها سوى بنسبة 26% من إجمالي 510 ملايين دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، وفق مراسل الأناضول.

وقال دوجاريك: "تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 للأرض الفلسطينية المحتلة 510 ملايين دولار، وهي ممولة حتى الآن بنسبة 26 بالمائة، أي نحو 136 مليون دولار (بعجز 374 مليون)".

وحول آخر المستجدات في قطاع غزة، قال إن "معبر إيرز (بيت حانون) مفتوح للمارة، ومعبر كرم أبو سالم مفتوح لعبور البضائع لليوم الثاني (على التوالي)، كما كان عليه الوضع قبل التصعيد الأخير".

وتابع: "نقل المرضى الفلسطينيين يتواصل، حيث تم نقل أربعة أطفال أصيبوا بجراح بالغة خلال التصعيد الأخير من غزة إلى مستشفيات في القدس والضفة الغربية".

وسُئل دوجاريك بشأن بمرور الأشخاص من المعبر وما إذا كان مقيّدا لأن عددا محدودا جدا من الأشخاص يمكنهم التنقل عبر المعابر.

وأجاب قائلا: "بحسب ما فهمته، أيّا كانت اللوائح الموضوعة من قبل الإسرائيليين فهي لا تزال قائمة، والمعبران مفتوحان بحسب الإطار الذي كان معتمدا قبل هذه الدوامة من العنف التي رأيناها".

ومساء الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة بوساطة مصرية بعد مواجهة عسكرية استمرت ثلاثة أيام.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن "استشهاد" 46 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا و4 سيدات، وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني من أوضاع متدهورة للغاية في غزة، حيث تحاصر إسرائيل القطاع منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.