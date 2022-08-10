القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

شركتان تركيان تتوليان تأهيل مطار الموصل الدولي

وكالة الأناضول للأنباء
كركوك
نشر في 10.08.2022 21:26
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، أن المحافظة الواقعة شمالي العراق، أبرمت عقدا مع شركتين تركيتين لتأهيل مطار الموصل الدولي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الأربعاء، حيث أشار إلى أن شركتي " تاف للمطارات القابضة"، و"إنشاءات 77" التركيين اللتين لهما تجارب دولية ستقومان بتأهيل مطار الموصل الدولي.

وأضاف الجبوري أن مطار الموصل الذي كان يستخدم في السابق للرحلات الداخلية، تم تحويله إلى مطار دولي ، وأنهم وقعوا عقدا مع الشركتين المذكورتين لتأهيله.

وأضاف محافظ نينوى أن أعمال التأهيل ستبدأ قريباً وأن المطار سيكون بوابة الموصل والعراق إلى العالم.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قررت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، هدم مدرسة فلسطينية، وسط الضفة الغربية،...
مختارات