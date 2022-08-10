شركتان تركيان تتوليان تأهيل مطار الموصل الدولي

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، أن المحافظة الواقعة شمالي العراق، أبرمت عقدا مع شركتين تركيتين لتأهيل مطار الموصل الدولي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الأربعاء، حيث أشار إلى أن شركتي " تاف للمطارات القابضة"، و"إنشاءات 77" التركيين اللتين لهما تجارب دولية ستقومان بتأهيل مطار الموصل الدولي.

وأضاف الجبوري أن مطار الموصل الذي كان يستخدم في السابق للرحلات الداخلية، تم تحويله إلى مطار دولي ، وأنهم وقعوا عقدا مع الشركتين المذكورتين لتأهيله.

وأضاف محافظ نينوى أن أعمال التأهيل ستبدأ قريباً وأن المطار سيكون بوابة الموصل والعراق إلى العالم.