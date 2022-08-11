قلق أمريكي وفرنسي إزاء أحداث شبوة اليمنية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الخميس، عن قلقهما حيال الأحداث و"أعمال العنف" التي تشهدها محافظة شبوة اليمنية (جنوب شرق) منذ الإثنين.

وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن، في بيان: "تعرب فرنسا عن قلقها إزاء أعمال العنف في محافظة شبوة".

ودعت إلى "التهدئة والتعايش السلمي لما فيه مصلحة الشعب اليمني".

من جانبه، أعرب السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، في بيان نشره عبر حساب السفارة على "تويتر"، عن "قلق بلاده حيال أحداث شبوة".

وقال فاجن: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق بشأن العنف في شبوة، وترحب بجهود الرئيس رشاد العليمي ومجلس القيادة الرئاسي في تهدئة الوضع".

والأربعاء، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، رشاد العليمي، تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وتحديد مسؤولية السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، ورفع النتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وفجر الإثنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليًا، وأخرى موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والذي يطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب تصريحات مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة.

وتدخّل مجلس القيادة الرئاسي في وقت لاحق، وأصدر قرارات بإقالة 4 قيادات بالجيش والشرطة في محافظة شبوة، وتعيين 3 قيادات جديدة.

وبدأ احتقان المشهد الأمني في عتق قبل يومين من اندلاع المواجهات، عقب قرار محافظ شبوة، عوض ابن الوزير، إقالة قائد القوات الخاصة (حكومية) عبد ربّه لعكب.

وتقول القوات الحكومية إن إقالة لكعب ليست من صلاحيات المحافظ، بل تتم بقرار من وزير الداخلية.

ولا تزال مناوشات واتهامات مستمرة بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"، بالرغم من توقيعهما اتفاقًا في الرياض، عام 2019، ودخولهما في شراكة بعد تشكيل مجلس قيادة رئاسي جديد في أبريل/نيسان الماضي.