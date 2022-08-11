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وفاة طفلة بعد إصابتها بجراح خطيرة في الحرب الأخيرة على غزة

وكالة الأناضول للأنباء
غزة
نشر في 11.08.2022 13:25
إحدى عائلات شهداء غزة الأناضول إحدى عائلات شهداء غزة (الأناضول)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، كانت تتلقي العلاج في مستشفى المقاصد بمدينة القدس، قد توفيت الخميس، متأثرة بإصابتها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان: "تعمل طواقمنا على نقل جثمان الشهيدة الطفلة ليان الشاعر (11 أعوام) بعد استشهادها متأثرة بجراحها التي أصيبت بها خلال العدوان الاخير على قطاع غزة".

وأضافت الجمعية: "كانت طواقمنا قد نقلت الطفلة ليان (الشاعر) مع طفلين آخرين قبل يومين من حاجز إيرز إلى مستشفى المقاصد (في القدس) لتلقى العلاج".

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن إدارة مستشفى المقاصد، قولها إن الطفلة الشاعر، وصلت إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، في حالة موت سريري، نتيجة تعرضها لإصابة في الرأس، حيث اخترقت شظايا الصواريخ الإسرائيلية دماغها وتضررت أكثر المناطق حساسية، فيه.

ولم تُصدر وزارة الصحة في غزة، بيانا حول الطفلة الشاعر حتى 10:00 تغ.

ومع وفاة الطفلة الشاعر، يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي استمر ثلاثة أيام، إلى 48 شخصا، و360 مصاباً.

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