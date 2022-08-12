إسرائيل تقصف بالدبابات منطقة جنوبي سوريا تشهد نشاطاً لحزب الله

قصفت القوات الإسرائيلية بقذائف دبابة أطراف قرية في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، وفق ما أوردت وكالة أنباء النظام السوري "سانا".

وتشكّل المنطقة المستهدفة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مسرحاً لنشاط مجموعات محلية موالية لحزب الله اللبناني المدعوم من طهران.

وتحدثت "سانا" في شريط عاجل عن "إصابة مدنيين اثنين في اعتداء الاحتلال الاسرائيلي بقذيفتي دبابة على محيط قرية الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل. واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول "لا نعلّق على تقارير ترد في وسائل إعلام أجنبية".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إصابة شخصين بالقصف الذي قال إنه جاء بعد "اقتراب الشخصين من منطقة فض الاشتباك"، من دون ان يتمكن من تحديد ما إذا كانا مدنيين.

واستعاد النظام السوري صيف عام 2018 السيطرة على كامل محافظة القنيطرة التي سيطرت عليها المعارضة عام 2013.

وتضم المحافظة هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل القسم الأكبر منها ويقطعها خط فض الاشتباك بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.

وتشهد المنطقة توترات منذ اندلاع النزاع في العام 2011، إذ تتساقط قذائف أحيانا في الجانب الإسرائيلي الذي يرد، كما شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوّية في سوريا شملت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بعضها في المنطقة.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري على مقربة من حدودها.