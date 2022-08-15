قصف إسرائيلي على موقعين عسكريين في سوريا يؤدي إلى مقتل 3 جنود

قتل 3 عسكريين على الأقل في قصف إسرائيلي مزدوج على محافظتي ريف دمشق وطرطوس في سوريا، وفق ما أعلنت النظام السوري.

وذكرت وكالة أنباء "سانا" عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن إسرائيل "نفذت عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق".

وأضاف المصدر أن "هذا تزامن مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".

وأوضح أن الدفاع الجوي تصدى للصواريخ الإسرائيلية وأسقط بعضها، لافتا أن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل 3 عسكريين وجرح 3 آخرين، فضلا عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تقارير شنه ضربات محتملة في سوريا، بحسب صحيفة هارتز العبرية.