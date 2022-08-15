لجنة العفو الرئاسي المصري تستعد لإصدار قائمة جديدة قريبا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، مساء الأحد، أنها بصدد إصدار قائمة جديدة تشمل قرارات إفراجات وعفو عن سجناء" قريبا".

جاء ذلك وفق ما نشره عضوي اللجنة ونائبي مجلس النواب بمصر، طارق الخولي ومحمد عبد العزيز، عبر صفحتهما في "فيسبوك".

وقال الخولي: "تعكف لجنة العفو الرئاسي على الإعداد لقائمة عفو جديدة ليعلن عنها قريبا، بشركم الله بالخير".

وأكد محمد عبد العزيز الأمر قائلا: "قائمة عفو جديدة تعلن عنها لجنة العفو الرئاسي قريبا، إن شاء الله تستمر الأخبار المفرحة".

وشهدت اللجنة تفعيل عملها في أبريل/ نيسان الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنا مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، آنذاك، لبدء أول حوار وطني في عهده منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدر عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، انطلق الحوار الوطني عبر مجلس أمناء يضم 19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا، ودعا المجلس في 30 من الشهر ذاته إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.

وبلغ عدد المعفو عنهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية وقضائية، 138 "سجين رأي" على الأقل، منذ إعلان الرئيس المصري في 24 أبريل الماضي، اعتزامه إجراء حوار وطني، وذلك حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، وفق رصد أولي للأناضول.

