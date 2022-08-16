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الرئيس الفلسطيني يبحث مع المستشار الألماني تطورات القضية الفلسطينية

وكالة الأناضول للأنباء
رام الله
نشر في 16.08.2022 17:03
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأناضول الرئيس الفلسطيني محمود عباس (الأناضول)

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة الألمانية برلين، تطورات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزعيمان في العاصمة الألمانية برلين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت "وفا" إلى أن عباس أطلع المستشار الألماني على "لاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، والتسارع الخطير في وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي.

واستعرض الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب "وفا".

ووصل عباس ألمانيا أمس الإثنين في زيارة رسمية، غير محددة المدة.

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