تنظيم القاعدة في مالي يعلن قتل أربعة عناصر من ميليشيا فاغنر الروسية

أعلنت مجموعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة قتل أربعة مرتزقة من ميليشيا فاغنر الروسية وسط مالي.

وجاء في بيان صادر عن الذراع الدعائية التابعة لـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وهي التحالف الرئيسي في منطقة الساحل للمسلحين، أن المجموعة نصبت كمينا لجنود من فاغنر السبت بينما كانوا على متن دراجات نارية في منطقة باندياغارا متّجهين من قرية دجالو إلى الجبال، وفق ما أورد موقع "سايت" الذي يتابع الحركات الإسلامية المتطرفة.

وأفاد البيان بأن عناصر الجماعة قتلوا أربعة من أعضاء فاغنر بينما فر البقية.

وأكد مسؤولان محليان منتخبان الحادثة لفرانس برس بينما رفض مسؤول رفيع في الجيش المالي تأكيدها أو نفيها.

وقال أحد المسؤولَين المحليين طالبا عدم الكشف عن هويته "قتل أربعة روس نهاية الأسبوع على أيدي مسلحين قرب باندياغارا".

وأكد مصدر في مستشفى في المنطقة "مقتل أربعة جنود روس"، مضيفا أن أحدهم "مر في مستشفى موبتي".

وتحالفت روسيا مع المجلس العسكري الحاكم في مالي في معركته ضد متمردين.

واستعان النظام بالمقاتلين الروس شبه العسكريين الذين تصفهم باماكو بمدرّبين عسكريين بينما تعتبرهم الدول الغربية مرتزقة، لدعم القوات المسلحة.

وكان نشرهم من بين العوامل الأساسية التي دفعت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي وحليفتها التقليدية، لسحب قواتها العسكرية من البلاد.

وتضم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التي تتسع رقعة نفوذها على الأرض مجموعة متباينة من الجماعات المسلحة التي تنشط خصوصا في مالي وبوركينا فاسو المجاورة.