مقتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة قرب السياج الحدودي

قتل جندي إسرائيلي، مساء أمس الاثنين، في عملية إطلاق نار "غير هجومية" (ليست فلسطينية) قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي البداية قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن إطلاق النار وقع في "منطقة التماس" قرب بلدة شويكة، وإن الحديث يدور عن "هجوم فلسطيني".

وذكرت قناة "كان" (رسمية) أن "إسرائيليين أصيبوا الليلة (الإثنين) في حادث إطلاق نار في منطقة التماس قرب مدينة طولكرم، وأصيب أحدهم بجروح خطيرة".

وتابعت: "تم إطلاق النار من سيارة عابرة في منطقة بلدة شويكة بالقرب من خط التماس. وهرع الجنود إلى مكان الحادث وهم يطاردون الإرهابيين الذين يعتقد أنهم فروا إلى طولكرم".

لكن لاحقا، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "من التحقيق الأولي يتضح أن الحديث ليس عن عملية هجومية.. ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص".

فيما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر عسكري لم تسمه إن الحديث يدور عن إطلاق نار متبادل بين القوات الإسرائيلية ربما وقع بسبب خطأ في التشخيص.

و"خط التماس" هي منطقة يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي قرب "الخط الأخضر" ومدينة القدس وأحيائها والكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية، لمنع تسلل فلسطينيين إلى إسرائيل، وتشمل مناطق الاحتكاك ومنافذ جدار الفصل والسياج الأمني.