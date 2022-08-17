عباس يحذر أوروبا من ضياع فرصة حل الدولتين

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، من ضياع فرصة تنفيذ فكرة حل الدولتين، مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بدعم فلسطين، في الحصول على دولة كامل العضوية في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عباس مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بالعاصمة برلين.

ودعا عباس دول الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في حماية فكرة حل الدولتين، عن طريق اعتراف الدول، التي لم تعترف بعد، بدولة فلسطين، مستفسرا عن سبب عدم قيام دول الاتحاد الأوروبي التي استثمرت الكثير في إنشاء مؤسسات دولة فلسطين، بهذه الخطوة.

وتسأل: "لماذا لا يعتمد مجلس الأمن العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة التي أثبتت منذ الاعتراف بها عضواً مراقباً في العام 2012، أنها دولة مسؤولة".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن حماية حل الدولتين يتطلب وقف الأعمال الأحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، والتوقف عن الاستيطان الإسرائيلي، وعنف المستوطنين، وجرائم القتل ووقف الاعتداءات على أهالي مدينة القدس الشرقية والمقدسات المسيحية والإسلامية.

وقال إن كل ما يطمح إليه الشعب الفلسطيني هو الحرية والاستقلال في دولة ذات سيادة، وتكون دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وأشاد عباس بمواقف ألمانيا الداعمة لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وفق فكرة حل الدولتين المستندة لقرارات الشرعية الدولية.

ومنذ إبريل/ نيسان 2014، توقّفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.